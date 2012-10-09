Кабмин предлагает отменить минимальные цены на сахар

Кабинет Министров Украины предлагает отменить минимальные цены на сахар и сахарную свеклу внутренней квоты «А» на основании

принадлежности свекловичного сахара к объектам государственного ценового регулирования. Соответствующий законопроект №11307 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" (относительно производства и поставки сахара на внутренний рынок) внесен в парламент 8 октября.

«Неконтролируемое функционирование рынка сахара, отсутствие полного учета операций по его реализации, неконтролируемое (сверх установленной квоты) поступления сахара на внутренний рынок привели в 2011 маркетинговом году к перенасыщению внутреннего рынка и демпинговых процессов, снижение оптово-отпускных цен на сахар до уровня, который не покрывает затрат на его производство», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, понятие квоты «А» включает в себя объем произведенного в Украине свекловичного сахара, сахара из тростника, а также импортного сахара для реализации на внутреннем рынке и ежегодно определяется Кабмином с учетом баланса спроса и предложения.

Также законопроект определяет, что квота «А» будет распределяться между сахарными заводами до 1 октября (по действующей норме - до 1 января). Закупать свекловичный сахар для государственных нужд предлагается у его производителей, получивших квоту «А».

Документ предусматривает, что реализация произведенного сверх квоты сахара на внутреннем рынке Украины будет запрещена. В частности, «сверхквотный» сахар предлагается реализовывать на экспорт, засчитывать в объем квоты «А» на следующий маркетинговый год, а также использовать для производства экспортируемой пищевой продукции и биотоплива.

Авторы законопроекта предполагают, что его реализация будет способствовать сохранению производственного потенциала и обеспечению потребностей внутреннего рынка свекольным сахаром отечественного производства, а также повысит эффективность работы свеклосахарного комплекса.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2012/2013 маркетинговом году урожай свеклы составит 15,7-16,2 млн тонн, из которых будет произведено 1,8 млн тонн сахара.