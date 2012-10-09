Янукович подписал закон о Государственном земельном банке

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно государственного земельного банка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом вносятся изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» и устанавливаются особенности функционирования государственного земельного банка.

В частности, отношения, связанные с функционированием государственного земельного банка, регулируются Законом «О банках и банковской деятельности» в части, что не противоречит земельному законодательству.

Кабинет министров Украины имеет право сформировать уставный капитал государственного земельного банка за счет как взносов в денежной форме, так и в виде земельных участков.

Особенности выдачи государственному земельному банку банковской лицензии, а также осуществление регулирования и надзора за государственным земельным банком с учетом специфики его деятельности должен установить Национальный банк Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября.

2 июля Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создание Госзембанка станет первым шагом к приватизации земли в крупных объемах — эксперт