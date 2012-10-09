Налоговики Киевской области изъяли из незаконного оборота товаров на 17 млн грн

Налоговики Киевской области с начала года изъяли из незаконного оборота товарно-материальные ценности на сумму 17 млн грн, в частности подакцизных товаров на сумму 10 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Киевской области.

Кроме того, налоговики изъяли ликеро-водочные напитки на сумму 2,5 млн грн, спирт на сумму 6 млн грн и поддельные марки акцизного сбора (115 тыс. штук).

Также с начала года возбуждено 12 уголовных дел по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта товаров и 1 уголовное дело по факту незаконного изготовления, подделки, использования или сбыта поддельных акцизных марок.

В суд с обвинительным заключением направлено 2 уголовных дела по обвинению четырех человек.

Для установления каналов поступления спирта для массового производства ликеро-водочных изделий низкого качества налоговики в Киевской области провели оперативную закупку 20 тонн канадского контрабандного спирта. На месте хранения у лиц, причастных к контрабанде и незаконному сбыту спирта, выявлено и изъято еще 13 тонн спирта.

По результатам данной закупки перекрыт канал поступления контрабанды спирта на территорию Киевской области, изъято 3,3 тыс. дал спирта на сумму 1,6 млн грн. Лица, причастные к контрабанде, признали свою вину. Ведется следствие.