Агрокомпания «Дружба-Нова» планирует в 2012 году увеличить доход в 2,6 раза

Украинская агрокомпания «Дружба-Нова» планирует увеличить доходы от реализации продукции растениеводства в 2012 году по сравнению с прошлым годом в 2,6 раза - до 160 млн долл.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, посвященном итогам международной конференции по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий в растениеводстве.

Сообщается, что таких финансовых результатов компания планирует достичь за счет инвестиций в агропромышленные технологии и техническое переоснащение производства.

Согласно сообщению, объем инвестиций компании «Дружба-Нова» в новые технологии в 2011 году составил 12 млн долл. Как сообщает пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора Сергея Гайдая, в 2013 году планируется увеличение инвестиций в развитие точного земледелия до 50 млн долл.

«Обработка почвы с одновременным дифференцированным локально-ленточным внесением 4 видов удобрений обеспечивает уменьшение расхода основных удобрений до 50% по сравнению с внесением их в разброс. Одновременное проведение обработки почвы, внесение удобрений и посева экономит около 40% горюче-смазочных материалов по сравнению с минимальной технологией обработки почвы», - объясняет пресс-служба экономическую эффективность технологий компании.

Отмечается, что на сегодняшний день земельный банк компании «Дружба-Нова» составляет 110 тыс. га.

Справка УНИАН. Основанное в 2001 году агропромышленное предприятие «Дружба-Нова» занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На данное время контролирует земельный банк общим размером более 110 тыс. га и владеет более чем 5 тысячным поголовьем крупного рогатого скота.