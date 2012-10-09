Азаров поручил Аграрному фонду начать выплаты по форвардным закупкам зерна

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Аграрному фонду активизировать заключение договоров по форвардным закупкам зерна урожая 2013 года и начать выплаты по заключенным договорам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.Азаров сообщил во время рабочей поездки в Одесскую область.

«Нам необходимо активизировать заключение форвардных договоров, то есть уже сейчас выплатить авансом за урожай 2013 года», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что все необходимые ресурсы для проведения таких закупок правительство выделит.

Как сообщал ранее УНИАН, Кабинет министров Украины в конце сентября пересмотрел процедуру государственных форвардных закупок зерна в части сроков и механизма расчетов стоимости форвардного биржевого контакта.

Согласно постановлению № 879 от 24 сентября, выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый - авансовый - составляет 50% минимальной интервенционной цены, и второй - окончательный - будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна.

Аграрный фонд по форвардным контрактам планирует закупить 1,3 млн тонн зерна урожая 2013 года.

При этом АФ заключил контракты на поставку 876 тыс. тонн зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых 1,3 млрд грн уже перечислены сельхозтоваропроизводителям.