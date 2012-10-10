Потери аграриев от политических рисков составили 42 млрд грн — УАК

Потери украинских аграриев вследствие политических рисков, к которым, в частности, относятся введение ограничений на экспорт продукции и проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС), в прошлом маркетинговом году ((МГ, июль 2011 г. – июнь 2012 г.) составили 42 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко в ходе круглого стола на тему «Состояние реализации закона Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой».

Он отметил важность развития в Украине агрострахования, что позволило бы украинским аграриям более эффективно управлять своими рисками.

По информации Л.Козаченко, потери сельхозпроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий по итогам прошлого маркетингового года составили около 20 млрд грн.

Также аграрии понесли убытки из-за колебаний цен на продукцию в связи с нестабильностью на мировых продовольственных рынка. Сумма этих убытков по итогам прошлого МГ превысила 10 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн, потребность внутреннего потребления - 28,7 млн тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 5 октября составил 5,7 млн тонн.

Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, в Украине в текущем маркетинговом году не планируется вводить ограничения на экспорт зерна.

Напомним, в 2010-2011 годах в Украине были введены квоты на экспорт зерна.