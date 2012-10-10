«Славутич» официально переименован в «Карлсберг Украина»

Один из крупнейших производителей пива в Украине пиво-безалкогольный комбинат (ПБК) «Славутич» завершил процесс юридического переименования в ПАО «Карлсберг Украина», говорится в сообщении компании в среду.

Согласно сообщению, окончательное решение по переименованию было принято на внеочередном собрании акционеров ПБК «Славутич» 8 октября.

«Смена юридического названия акционерного общества стала последним шагом в процессе долгосрочной интеграции нашей компании в международную Группу Carlsberg», - цитирует пресс-служба директора по юридическим вопросам компании Carlsberg Ukraine Наталью Бондаренко.

По ее словам, все внешние идентификаторы компании – адрес электронной почты, веб-сайт, корпоративная атрибутика, а также позиционирование среди потребителей, - были изменены еще год назад, и теперь изменения получили документальное подтверждение.

Как сообщалось, собственником Carlsberg Ukraine является Carlsberg Group - одна из ведущих пивоваренных групп в мире. В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В Украине компания представляет бренды "Славутич", "Львивське", Tuborg, "Балтика", Carlsberg, Holsten, Corona, "Арсенал", "Хмильне", "Квас Тарас", Top Tea, Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.

По итогам 2011 года Carlsberg стала вторым по величине игроком рынка пива в Украине с долей, по данным ACNielsen, 28,8%. В сегменте кваса она занимает 35,8% рынка в натуральном выражении.