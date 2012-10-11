Украинские аграрии закупают в год сельхозтехники на 4 млрд грн

Обновление технической базы украинского сельского хозяйства, в частности, закупка новейшей сельхозтехники является одним из ключевых вопросов развития аграрного сектора Украины. За год отечественные сельхозпроизводители закупают соответствующей техники на сумму 4 млрд грн. Об этом сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень на брифинге в рамках правительственной телефонной линии во вторник, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Один из основных факторов развития аграрного сектора - это качественная техника. И сельское хозяйство в последние годы очень заметно обновляется. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно просто проехаться полями и посмотреть, какая техника там работает. Старых и изношенных тракторов и комбайнов становится все меньше», - отметил А.Сень.

Заместитель министра отметил, что мощных комбайнов и тракторов еще недостаточно, и поэтому одним из ключевых направлений аграрного сектора является развитие сельскохозяйственного машиностроения Украины.