Из-за высоких цен на зерновые американские фермеры включают в рацион КРС сладости

Из-за высоких цен на зерновые, спровоцированных засухой, американские фермеры начали включать в рацион КРС больше сладостей.

Подобная практика существует в США уже несколько десятилетий. В последнее время она стала особенно популярной в связи с рекордным ростом цен на зерно. Отходы кондитерской промышленности обходятся фермерам в среднем в 160 долларов за тонну, тогда как злаковые в последнее время стоят в два раза дороже.

Рост спроса на отходы кондитерской промышленности, в свою очередь, привел к повышению их стоимости. Так, некоторые трейдеры повысили цены на эту продукцию до 240 долларов за тонну. Ветеринары считают, что сладости могут заменить только 10% традиционного корма.

Обычно при росте цен на зерно фермеры переводят рогатый скот на сено или фураж, однако в связи с засухой стоимость этих кормов также существенно выросла. В конце этого лета запасы сена на одно животное достигли максимума за четверть века. Цены на сою и кукурузу в США побили многолетние рекорды еще в июле.

Стоимость зерновых на мировом рынке также продолжает расти. Американские ученые из Института сложных систем в Новой Англии в начале октября предсказали народные волнения в ближайшем будущем из-за роста цен на кукурузу, передает Lenta.ru со ссылкой на CNNMoney.