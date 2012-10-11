Минагропрод увеличил прогноз экспорта пшеницы до 5 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в ходе пересмотра баланса увеличило прогноз по экспорту пшеницы до 5 млн тонн с ранее озвученных 4 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время брифинга сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы буквально позавчера встречались с зернотрейдерами и договорились, что до 5 млн тонн увеличиваем экспорт зерна», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, экспортный потенциал украинской пшеницы в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составляет 4,7 млн тонн, что на 0,7 млн тонн больше, чем предусмотрено в меморандуме между зернотрейдерами и Министерством аграрной политики и продовольствия.

Напомним, Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

С начала маркетингового сезона и до 5 октября Украина экспортировала около 2,6 млн тонн пшеницы.