12 октября в Москве пройдут переговоры глав аграрных министерств Украины и России

Москва. Завтра в Москве пройдут переговоры министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка и министра сельского хозяйства России Николая Федорова.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Украины в Москве.

«Министры проведут 10-е заседание подкомитета по вопросам агропромышленного комплекса, по результатам работы будет подписан соответствующий протокол», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что встреча министров запланирована на 10.00 мск.

Сегодня, 11 октября, представители Минагропрода Украины принимают в Москве участие в агропромышленной выставке «Золотая осень–2012», приуроченной к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщалось, 9 октября Н.Федоров заявил, что Украине и странам Таможенного союза нужно создать действенные институты для координации на мировом рынке зерна.

«Степень координации на сегодняшний день с точки зрения структурирования, институирования этой работы желает лучшего. Нужно создавать более материально осязаемые институты для того, чтобы эта работа стала более эффективной», - сказал Н.Федоров.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства по итогам переговоров заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Ильи Шестакова с заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Александром Сенем сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. Создание совета будет также способствовать увеличению суммарного производства зерновых культур в странах-членах, укреплению и развитию экспортных возможностей и др. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.