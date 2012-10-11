Янукович обещает Херсонской области новую систему орошения

Украина намерена построить самую современную оросительную систему в Херсонской области, находящейся в степной зоне со значительными площадями земель, нуждающимися в орошении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область на совещании с местной властью.

«Мы намерены построить самую современную оросительную систему на Херсонщине», - сказал президент. «Но успех на Херсонщине будет, когда мы сможем восстановить орошение», - добавил он.

По словам Януковича, оно было разрушено предшественниками, и сегодня используются (под орошение – УНИАН) небольшие площади.

Президент также сообщил, что для развития сельского хозяйства уже «есть крупный инвестиционный проект по восстановлению оросительной системы».

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года Кабинет министров заявил о намерении увеличить объемы использования орошаемых земель, поскольку в Украине используется только 20% орошаемых земель из того объема, который был при Советском Союзе. Правительство также заявляло о намерениях создать государственное предприятие, в которое будут включены все не использованные ранее орошаемые земли, и с помощью кредитных ресурсов будет восстанавливаться инфраструктура для их орошения.

Справка УНИАН. Правительство планирует направить на поддержку агропромышленного комплекса Украины в 2012 году 39,9 млрд грн, в том числе 50 млн грн – на компенсацию стоимости электроэнергии, используемой для полива на орошаемых землях.

В связи с быстрым и непрофессиональным распаеванием земель, орошение не происходит на значительных территориях.

Из 2,5 млн га, подлежащих искусственному увлажнению, не орошаются.

По информации Минагропрода, озвученной в мае текущего года, Украина и Саудовская Аравия намерены создать совместное предприятие для инвестирования в системы мелиорации.

При условии восстановления оросительных систем Украина на этих площадях сможет увеличить объемы производства почти вдвое.