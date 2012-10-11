Присяжнюк убежден, что претензии России до украинских предприятий обоснованны

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает скорой отмены ограничений, введенных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) в отношении мясной и молочной продукции ряда украинских предприятий с 4 октября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в четверг сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Я убежден, что все претензии (Россельхознадзора - УНИАН) обоснованные, потому что они четко выписаны... На сегодняшний день эти предприятия проводят профилактические работы для того, чтобы устранить замечания. И следующий приезд инспекции даст свои позитивные результаты», - сказал Н.Присяжнюк.

Он также сообщил, что в ближайшее время посетит заседание аграрной подкомиссии в России на тему гармонизации сотрудничества между странами Таможенного союза в отношении ускорения процедур стандартизации продукции.

Как сообщал УНИАН, в результате инспекции украинской животноводческой продукции Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

Кроме того, с 15 октября Россия приостанавливает ввоз молочной продукции украинского производителя «Дубномолоко».

Напомним, Россия после официального вступления в ВТО, как член Таможенного союза, (ТС) вводит в действие норму, согласно которой право на импорт товаров, которые подлежат ветеринарному контролю, будет предоставляться по результатам аудита системы надзора соответствующей страны.