Зернотрейдеры, потише! Взрыв цен неминуем

Мировые зерновые рынки продолжают демонстрировать максимумы, а аналитики - снижать прогноз поставок зерновых на основные торговые площадки. Основная причина - засуха, нанесшая ущерб урожаям в крупнейших странах-производителях. Кроме того, ежегодные «зерновые» проблемы связаны и с ростом населения Земли, снижением посевных площадей под рапс и подсолнух, что стало итогам мировой практики диверсификации в энергетической сфере. Лидеры по экспорту Соединенные Штаты, Австралия и Россия в своих оценках ситуации подтверждают тенденцию. Так, по последней оценке МСХ США, мировые поставки пшеницы до сбора урожая следующего года в Северном полушарии могут составить 172,77 млн тонн - на 2,2% ниже сентябрьского показателя. Россия и Австралия тоже пересмотрели ожидания в сторону снижения.

***Сейчас цена пшеницы для декабрьской поставки - 8,6925 долл. за бушель (27,3 кг) на Чикагской товарной бирже СВОТ.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) по мировым продовольственным ценам призывают к срочным скоординированным действиям для предотвращения повторения всемирного продовольственного кризиса.

«Текущая ситуация на мировых продовольственных рынках, характеризуемая резким скачком цен на кукурузу, пшеницу и соевые бобы, породила опасения повторения всемирного продовольственного кризиса 2007-2008 гг. Однако быстрые скоординированные международные действия могут его предотвратить. Нам необходимо действовать незамедлительно, чтобы не позволить этим ценовым потрясениям перерасти в катастрофу и нанести ущерб десяткам миллионов человек в ближайшие месяцы», - говорится в совместном заявлении организаций.

По мнению специалистов, необходимо решить две взаимосвязанные задачи: проблему высоких цен на продовольствие, которые могут нанести серьезный ущерб странам, зависимым от импорта, и самым бедным слоям населения, а также проблему улучшения производства, продажи и культуры потребления продукции при растущей численности населения и спроса и изменении климата.

При этом отмечается, что необходимо избегать панической скупки и установления ограничений на экспорт, которые в краткосрочном периоде могут помочь потребителям внутри страны, но, в целом, являются неэффективными.

Нынешняя продовольственная ситуация, безусловно, несет определенные риски, причем уже в ближайшем будущем. Согласно оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП), каждое повышение цен продовольственной корзины на 10% означает, что она должна изыскать дополнительные 200 млн долл. в год на продовольственную помощь».

Коснется это и Украины. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост цен на зерновые культуры на внутреннем рынке.

«Ситуация на внутреннем рынке зерновых культур является активной и имеет тенденции к росту уровней цен. Это связано с высоким спросом внешних рынков, завершением первой волны массовых продаж зерна сельхозпроизводителями, наличием незакрытых контрактов у зернотрейдеров. Активными культурами в торговом отношении являются пшеница и кукуруза, причем фуражных кондиций. Ожидается, что в перспективе ценовая ситуация на рынке зерна будет иметь тренды к росту цен», - отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что всему виной не только засуха, но и устаревшая техническая база АПК, которая давно не отвечает мировым стандартам. Хотя конъюнктура на внешних рынках для наших сельхозпроизводителей сложилась благоприятная.

Урожай зерновых в Украины оценивается в 46 млн тонн – на 10 млн меньше прошлогоднего показателя, потребность внутреннего рынка – 28,7 млн тонн.

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) на 5 октября составил 5,7 млн тонн. Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн (4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы). Правительство при этом уверяет, что не планирует вводить ограничения на поставки зерна (в 2010-2011 годах в Украине были введены квоты на экспорт).

Эксперты считают, что с выходом на мировые торговые площадки можно повременить. С учетом того, что жить в Украине не становится легче, а в тяжелые времена спрос на дешевые продукты всегда растет - ко времени повышать собственные запасы зерновых. Да и на внешних рынках цены еще не достигли максимума.

Премьер-министр Николай Азаров считает экспорт продовольствия одним из факторов стабильности гривни. «Это вклад, в том числе, и в стабильность нашей национальной валюты, потому что меньше будем завозить импортного перца, импортного огурца, импортного помидора. Меньше валюты будет уходить из страны. Наоборот, будем еще и экспортировать там, где наша продукция будет конкурентной, и еще и зарабатывать», - сказал он, подчеркнув, что это является чрезвычайно важным в условиях высокой цены на газ.

Видимо, поэтому Минагропрод пересмотрело баланс и увеличило прогноз по экспорту пшеницы до 5 млн тонн (с 4 млн тонн). Хотя раньше глава аграрного министерства Николай Присяжнюк заявлял, что если экспорт продовольственной пшеницы достигнет 4,5-5 млн тонн, правительство может рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничений. То есть, появилась возможность заработать, лишь бы при этом хватило хлеба самим. Эксперты считают, что ограничения на экспорт могут ввести в начале 2013 года, чтобы предотвратить скачок внутренних цен.

По словам генерального директора УКБ Владимира Лапы, нынешняя ситуация по экспорту отличается от прошлогодней тем, что трейдеры сотрудничают с профильным министерством. При этом он подчеркнул, что трейдеры должны быть осторожны в высказываниях, чтобы не спровоцировать власти к запретным действиям. «Те сигналы, которые сейчас идут из органов государственной власти, свидетельствуют о том, что торговые компании должны быть осторожны в своих претензиях, чтобы не провоцировать ускорение экспорта и не провоцировать власти ввести экспортные ограничения", - подытожил эксперт.

Очень не хотелось бы, чтобы АПК (а это единственная сфера украинской экономики, которая пережила кризис в плюсе) снова понес потери из-за недальновидной политики власти. По данным президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, в прошлом маркетинговом году (июль 2011 г. – июнь 2012 г.) потери украинских аграриев вследствие политических рисков, к которым, в частности, относятся введение ограничений на экспорт продукции и проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость, составили 42 млрд грн!

Нана Черная (УНИАН)