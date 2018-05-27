Зернотрейдеры, потише! Взрыв цен неминуем
Ценовой бум на рынке зерна спровоцировал увеличение экспорта Украиной. Главное сейчас, чтобы зернотрейдеры вели себя "потише", дабы не спровоцировать власть ввести ограничения. Кроме того, не за горами подорожание на внутреннем рынке
Мировые зерновые рынки продолжают демонстрировать максимумы, а аналитики - снижать прогноз поставок зерновых на основные торговые площадки. Основная причина - засуха, нанесшая ущерб урожаям в крупнейших странах-производителях. Кроме того, ежегодные «зерновые» проблемы связаны и с ростом населения Земли, снижением посевных площадей под рапс и подсолнух, что стало итогам мировой практики диверсификации в энергетической сфере. Лидеры по экспорту Соединенные Штаты, Австралия и Россия в своих оценках ситуации подтверждают тенденцию. Так, по последней оценке МСХ США, мировые поставки пшеницы до сбора урожая следующего года в Северном полушарии могут составить 172,77 млн тонн - на 2,2% ниже сентябрьского показателя. Россия и Австралия тоже пересмотрели ожидания в сторону снижения.
***Сейчас цена пшеницы для декабрьской поставки - 8,6925 долл. за бушель (27,3 кг) на Чикагской товарной бирже СВОТ.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) по мировым продовольственным ценам призывают к срочным скоординированным действиям для предотвращения повторения всемирного продовольственного кризиса.
«Текущая ситуация на мировых продовольственных рынках, характеризуемая резким скачком цен на кукурузу, пшеницу и соевые бобы, породила опасения повторения всемирного продовольственного кризиса 2007-2008 гг. Однако быстрые скоординированные международные действия могут его предотвратить. Нам необходимо действовать незамедлительно, чтобы не позволить этим ценовым потрясениям перерасти в катастрофу и нанести ущерб десяткам миллионов человек в ближайшие месяцы», - говорится в совместном заявлении организаций.
По мнению специалистов, необходимо решить две взаимосвязанные задачи: проблему высоких цен на продовольствие, которые могут нанести серьезный ущерб странам, зависимым от импорта, и самым бедным слоям населения, а также проблему улучшения производства, продажи и культуры потребления продукции при растущей численности населения и спроса и изменении климата.
При этом отмечается, что необходимо избегать панической скупки и установления ограничений на экспорт, которые в краткосрочном периоде могут помочь потребителям внутри страны, но, в целом, являются неэффективными.
Нынешняя продовольственная ситуация, безусловно, несет определенные риски, причем уже в ближайшем будущем. Согласно оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП), каждое повышение цен продовольственной корзины на 10% означает, что она должна изыскать дополнительные 200 млн долл. в год на продовольственную помощь».
Коснется это и Украины. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост цен на зерновые культуры на внутреннем рынке.
«Ситуация на внутреннем рынке зерновых культур является активной и имеет тенденции к росту уровней цен. Это связано с высоким спросом внешних рынков, завершением первой волны массовых продаж зерна сельхозпроизводителями, наличием незакрытых контрактов у зернотрейдеров. Активными культурами в торговом отношении являются пшеница и кукуруза, причем фуражных кондиций. Ожидается, что в перспективе ценовая ситуация на рынке зерна будет иметь тренды к росту цен», - отмечают в ведомстве.
Стоит отметить, что всему виной не только засуха, но и устаревшая техническая база АПК, которая давно не отвечает мировым стандартам. Хотя конъюнктура на внешних рынках для наших сельхозпроизводителей сложилась благоприятная.
Урожай зерновых в Украины оценивается в 46 млн тонн – на 10 млн меньше прошлогоднего показателя, потребность внутреннего рынка – 28,7 млн тонн.
Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) на 5 октября составил 5,7 млн тонн. Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн (4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы). Правительство при этом уверяет, что не планирует вводить ограничения на поставки зерна (в 2010-2011 годах в Украине были введены квоты на экспорт).
Эксперты считают, что с выходом на мировые торговые площадки можно повременить. С учетом того, что жить в Украине не становится легче, а в тяжелые времена спрос на дешевые продукты всегда растет - ко времени повышать собственные запасы зерновых. Да и на внешних рынках цены еще не достигли максимума.
Премьер-министр Николай Азаров считает экспорт продовольствия одним из факторов стабильности гривни. «Это вклад, в том числе, и в стабильность нашей национальной валюты, потому что меньше будем завозить импортного перца, импортного огурца, импортного помидора. Меньше валюты будет уходить из страны. Наоборот, будем еще и экспортировать там, где наша продукция будет конкурентной, и еще и зарабатывать», - сказал он, подчеркнув, что это является чрезвычайно важным в условиях высокой цены на газ.
Видимо, поэтому Минагропрод пересмотрело баланс и увеличило прогноз по экспорту пшеницы до 5 млн тонн (с 4 млн тонн). Хотя раньше глава аграрного министерства Николай Присяжнюк заявлял, что если экспорт продовольственной пшеницы достигнет 4,5-5 млн тонн, правительство может рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничений. То есть, появилась возможность заработать, лишь бы при этом хватило хлеба самим. Эксперты считают, что ограничения на экспорт могут ввести в начале 2013 года, чтобы предотвратить скачок внутренних цен.
По словам генерального директора УКБ Владимира Лапы, нынешняя ситуация по экспорту отличается от прошлогодней тем, что трейдеры сотрудничают с профильным министерством. При этом он подчеркнул, что трейдеры должны быть осторожны в высказываниях, чтобы не спровоцировать власти к запретным действиям. «Те сигналы, которые сейчас идут из органов государственной власти, свидетельствуют о том, что торговые компании должны быть осторожны в своих претензиях, чтобы не провоцировать ускорение экспорта и не провоцировать власти ввести экспортные ограничения", - подытожил эксперт.
Очень не хотелось бы, чтобы АПК (а это единственная сфера украинской экономики, которая пережила кризис в плюсе) снова понес потери из-за недальновидной политики власти. По данным президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, в прошлом маркетинговом году (июль 2011 г. – июнь 2012 г.) потери украинских аграриев вследствие политических рисков, к которым, в частности, относятся введение ограничений на экспорт продукции и проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость, составили 42 млрд грн!
Нана Черная (УНИАН)