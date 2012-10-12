Кабмин вернул Минагрополитики Центральную лабораторию винодельческой промышленности

Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О передаче целостного имущественного комплекса Центральной лаборатории винодельческой промышленности и перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных для обеспечения ее деятельности».

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, Центральная лаборатория винодельческой промышленности основана постановлением Совнаркома УССР в 1944 году, аттестована на основании Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности» относительно соответствия критериям проведения измерений физико-химических показателей винодельческой продукции и до 1 июня 2011 была единственным в Украине органом, правомочным на проведение аналитических исследований для выдачи сертификатов качества на винодельческую продукцию VI-1, экспортируемой в страны ЕС в соответствии с Регламентом ЕС и зарегистрирована в Брюсселе по ее месторасположению.

Основными функциями лаборатории является содействие развитию виноделия и совершенствование существующей технологии производства винодельческой продукции.

В 2010 году лаборатория была передана в сферу управления Государственной инспекции сельского хозяйства Украины.

В результате этого Министерство аграрной политики и продовольствия Украины было фактически лишено возможности выполнять возложенные на него законодательством задачи в части утверждения технологической документации по производству новых марок винодельческой продукции, проведение экспертизы нормативной и технологической документации на эту продукцию.

Распоряжением предлагается передать целостный имущественный комплекс Центральной лаборатории винодельческой промышленности от Госсельхозинспекции к сфере управления Минагрополитики и осуществить перераспределение расходов в общем фонде государственного бюджета в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных министерству.