Госэкоинспекция будет определять размер ущерба от самозахвата земель

Кабинет министров Украины своим постановлением №931 от 10 октября 2012 года наделил правом Государственную экологическую инспекцию Министерства экологии и природных ресурсов Украины определять размер ущерба, причиненного государству, территориальным общинам вследствие самовольного занятия земельных участков без спецразрешения.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенного на правительственном портале.

Согласно документу, также Госэкоинспекция (ранее — инспекции Минприроды) будет определять размер ущерба от использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения. Такие же полномочия по-прежнему остаются за Госсельхозинспекцией и ее территориальными органами.