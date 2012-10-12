Украина и Россия договорились о новом формате зернового пула

Москва. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и министр сельского хозяйства России Николай Федоров договорились о формировании межведомственной информационно-консультационной структуры для координации маркетинговой политики на мировом рынке зерна.

Об этом УНИАН сообщили в Минсельхозе РФ по итогам десятого заседания подкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса Украинско-российской межгосударственной комиссии, прошедшего в пятницу в Москве под председательством глав министерств.

«С украинскими коллегами достигнута предварительная договоренность о придании нового формата зерновому пулу. В частности, речь идет о формировании межведомственной информационно-консультационной структуры, что позволит совместно координировать маркетинговую политику на мировом рынке зерна», - говорится в сообщении.

Глава аграрного ведомства России также выразил уверенность, что наработанные в течение десятилетий связи помогут вывести страны в разряд ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Сообщается, что участниками заседания отмечен рост взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Так, в 2011 году общий объем товарооборота в данной сфере вырос на 11% по сравнению с 2010 годом и составил 2 млрд. 823,7 млн. долл., из них 705, 9 млн. долларов – российская часть.

Как сообщал УНИАН, идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

Справка УНИАН. В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.