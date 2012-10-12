«Укролияпром» прогнозирует сокращение производства подсолнечного масла

Производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2012г - август 2013г) может сократиться по сравнению с прошлым маркетинговым годом до 3,6 млн тонн в связи с уменьшением урожая подсолнечника. Об этом УНИАН сообщили в отраслевой ассоциации «Укролияпром».

Согласно прогнозу «Укролияпром», экспорт подсолнечного масла из Украины в новом маркетинговом сезоне останется на уровне предыдущего маркетингового года - 3,2 млн тонн.

С начала нового маркетингового года в Украине было произведено 280 тыс. тонн подсолнечного масла против 224 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, сообщают в "Укролияпром".

По обновленным данным ассоциации, в 2011/2012 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине составило 3,8 млн тонн, что на 28,8% больше, чем в предыдущем маркетинговом году.

Как сообщал УНИАН, по данным эксперта ИА «АПК-Информ» Кристины Серебряковой, Украина в 2012/2013 маркетинговом году увеличит производство подсолнечного масла на 2,7% до 3,7 млн тон и сохранит экспорт на уровне 3,2 млн тонн.