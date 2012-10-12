Присяжнюк в Москве договаривается о поставках мясо-молочной продукции

Аграрные министерства Украины и РФ намерены активно сотрудничать в вопросе взаимных поставок мясо-молочной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Минсельхозе РФ по итогам десятого заседания подкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса Украинско-российской межгосударственной комиссии, прошедшего сегодня, 12 октября, в Москве под председательством министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка и министра сельского хозяйства России Николая Федорова.

«Отдельно были затронуты вопросы дальнейшего регулирования взаимных поставок мясо-молочной продукции. Министры поставили задачу перед ветеринарными службами России и Украины работать в тесном взаимодействии по обеспечению безопасности поставок продовольствия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, продолжается совместная работа в области обеспечения безопасности поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Ведомства ветеринарного и фитосанитарного надзора России и Украины ведут конструктивный диалог. Так, в июле 2012 года Россельхознадзор совместно с коллегами из Беларуси и Казахстана изучил эффективность инспекционной системы государственной ветеринарной службы Украины по обеспечению гарантий безопасности продукции животного происхождения, поставляемой в страны Таможенного союза.

Подводя итоги, Н.Федоров и Н.Присяжнюк констатировали, что Украина и Россия остаются ведущими партнерами по товарообороту сельскохозяйственной продукции, который в ближайшей перспективе должен быть увеличен.

Как сообщал УНИАН, 11 октября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина ожидает скорой отмены ограничений, введенных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) в отношении мясной и молочной продукции ряда украинских предприятий с 4 октября текущего года.

Справка УНИАН. В результате инспекции украинской животноводческой продукции Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

Кроме того, с 15 октября Россия приостанавливает ввоз молочной продукции украинского производителя «Дубномолоко».