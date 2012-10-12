Озимые зерновые посеяны на 7 млн га - 86% от прогноза

В Украине на 12 октября озимые зерновые посеяны на площади 7 млн га, что составляет 86% прогнозируемых площадей (в 2011 г. - 6,7 млн га), сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, на указанную дату озимая пшеница и тритикале посеяны на 6,1 млн га (91%), рожь – 297 тыс. га (97%), озимый ячмень – на 678 тыс. га (56%).

Озимый рапс в Украине уже посеян полностью.

Напомним, ранее Минагропрод заявлял, что озимыми культурами под урожай 2013 года планируется засеять 9,1 млн га, в том числе озимыми зерновыми культурами - 8,1 млн га и озимым рапсом - 0,9 млн га. В конце сентября министр агрополитики Николай Присяжнюк сообщил, что площадь под посевами озимых культур под урожай 2013 г. планируется увеличить на 1% - до 9,2 млн га.