В Украине собрано 37,6 млн тонн зерна с 87% площадей

В Украине по состоянию на 12 октября намолочено 37,6 млн тонн зерна с 13 млн га, что составляет 87% прогнозируемых к уборке площадей, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых составляет 29 ц/га против 33,3 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

В частности, собрано 11,4 млн тонн кукурузы на зерно с 2,7 млн га (62% прогноза), средняя урожайность — 41,7 ц/га.

На 12 октября в Украине намолочено 140 тыс. тонн риса с 21 тыс. га (83% площадей). Средняя урожайность культуры – 65,5 ц/га.

Кроме того, собрано 7,4 млн тонн подсолнечника с 4,5 млн га (93%), средняя урожайность — 16,4 ц/га. Сои собрано 1,8 млн тонн на площади 1,1 млн га (75%), средняя урожайность — 16,1 ц/га.

Как сообщает министерство, также накопано 8,9 млн тонн сахарной свеклы с 246 тыс. га (54%), средняя урожайность - 360 ц/га.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в этом году урожай зерна в Украине составит около 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.