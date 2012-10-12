Украина с начала маркетингового года экспортировала 6,4 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (июль 2012 г. – июнь 2013 г.), по состоянию на 12 октября, составил 6,369 млн тонн, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, за указанный период экспорт пшеницы составил 3,19 млн тонн, в том числе продовольственной - 2,528 млн тонн. Поставки на внешние рынки ячменя составили 1,341 млн тонн, кукурузы - 1,748 млн тонн.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в США, Украине и Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в октябре снизило прогноз мирового производства пшеницы на 5,68 млн тонн - до 653,05 млн тонн, и мировых запасов пшеницы на 3,71 млн тонн - до 173 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы. Согласно меморандуму, по достижении 80% от установленного объема экспорта зерновой культуры участники рынка пересматривают баланс для определения дальнейших действий.

Минагропрод планирует обсудить объемы экспорта пшеницы с зернотрейдерами 15 октября.