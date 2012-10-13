Кабмин отменил плату за некоторые админуслуги в сфере земельных отношений

Вместе с Законом Украины № 5303-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год », принятым Верховной Радой Украины 2 октября 2012 года, набрало силу постановление Кабинета Министров Украины от 6 августа 2012 № 808 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», сообщает пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов

Постановление регулирует вопросы предоставления административных услуг при ведении Государственного реестра земель путем сокращения времени предоставления таких услуг и отмене платности некоторых из них.

Постановлением предусмотрено бесплатное предоставление таких административных услуг в сфере земельных отношений, как выдача выписки из Поземельной книги, государственная регистрация земельного участка, государственная регистрация государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, государственная регистрация права собственности на земельный участок в случае вступления его на основании гражданско-правового соглашения об отчуждении земельного участка или свидетельства о праве на наследство, государственная регистрация договора аренды (субаренды) земельного участка (его части) и соответствующих изменений в него, договора о расторжении договора аренды (субаренды) земельного участка, государственная регистрация ограничений в использовании земельного участка, земельного сервитута, эмфитевзиса и суперфиции, их изменения (прекращения), проверка файла обмена данными о результатах работ по землеустройству в электронном виде (обменного файла), и совершенствование процедуры присвоения кадастрового номера земельному участку.

Реализация положений этого постановления открывает широкие возможности малообеспеченным слоям населения, в том числе жителям сельской местности, в полной мере реализовывать свои права на землю.