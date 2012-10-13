В воскресенье в некоторых областях Украины пройдут дожди, днем до 15° тепла

Завтра в некоторых областях Украины пройдут дожди, днем до 15° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 14 октября будет переменная облачность. В центральных, южных, а днем и в восточных областях дожди, местами с грозами, местами сильные дожди, на севере Левобережья и в Крыму небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской области и в восточной части страны на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, температура днем 10-15° тепла; в южной части ночью 9-14°, на побережье Крыма до 18°, днем 16-21°, в Крыму до 25°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 9-14° тепла.

В столице без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 11-13° тепла.

13 октября температура воды в Черном и Азовском морях составляет 15-20°, в Днепре возле Киева - 14°.