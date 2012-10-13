Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "Об аквакультуре".Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Данный закон был принят Верховной Радой 21 июня и ветирован Президентом Украины.

Закон определяет принципы государственной политики, основные принципы развития и функционирования аквакультуры, правовые принципы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере аквакультуры.

В законе отмечено, что аквакультура (рыбоводство) – сельскохозяйственная деятельность по искусственному разведению, содержанию и выращиванию объектов аквакультуры в полностью или частично контролируемых условиях с целью получения сельскохозяйственной продукции (продукции аквакультуры), ведения селекционно-племенной работы, интродукции, переселения, акклиматизации и реакклиматизации гидробионтов, пополнению запасов водных биоресурсов, сохранению их биомногообразия, а также предоставлению рекреационных услуг.

В законе определены основные принципы и направления государственной политики в сфере аквакультуры. В нем определены права и обязанности субъектов аквакультуры.

В законе предусмотрено, что объекты аквакультуры, которые разведены, содержатся и/или выращиваются предприятиями, учреждениями и организациями государственной или коммунальной собственности, являются объектом права государственной или коммунальной собственности. Объекты аквакультуры, которые разведены, содержатся и/или выращиваются субъектами аквакультуры в пределах предоставленных им в соответствии с законом в частную собственность, в пользование рыбохозяйственных водных объектов (их частей), рыбохозяйственных технологических водоемов, акваторий (водного пространства)) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины, в пределах принадлежащих им технологических устройств и сооружений (рыбоводческий бассейн, плавучий рыбоводческий садок и т.п.) или приобретенные другим не запрещенным законом путем, находятся в их частной собственности.

18 сентября парламент учел предложения Президента.

В своих предложениях Президент отмечал, что законом вводится лицензирование деятельности в сфере аквакультуры, а это не отвечает "сделанными Верховной Радой Украины, правительством государства шагами к уменьшению административных препятствий в предпринимательстве, не согласуется с главной целью осуществляемой в Украине в соответствии с Программой экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" реформы в сфере дерегуляции (существенное сокращение количества видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, для устранения барьеров для развития бизнеса) и с задачами на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ по сокращению более, чем на 50 процентов количества видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию ".

В.Янукович считает введение лицензирования деятельности в сфере аквакультуры нецелесообразным.

Президент отметил, что статьей 4 Закона, поступившего на подпись, одним из основных принципов и направлений государственной политики в сфере аквакультуры определено проведение государственной экологической экспертизы проектов и иной документации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности в сфере аквакультуры. Однако из текста Закона неясно, какие именно "проекты и другая документация, необходимая для ведения хозяйственной деятельности в сфере аквакультуры", подлежат государственной экологической экспертизе. Он предложил определить, какая именно документация, необходимая для ведения хозяйственной деятельности в сфере аквакультуры, и подлежит государственной экологической экспертизе.