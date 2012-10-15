Кабмин одобрил новый законопроект о метрологии

Кабинет министров одобрил новый законопроект «О метрологии и метрологической деятельности».

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, основной целью этого законопроекта, одобренного 10 октября, является применение в Украине подходов и практик в сфере метрологии, свойственным странам с рыночной экономикой, и интеграция Украины в мировое и европейское экономическое пространство. В частности, документ вводит определение понятий, которые содержатся в документах Международной организации законодательной метрологии.

В Минэкономразвития отметили, что внедрение положений законопроекта будет способствовать гармонизации законодательных актов с документами Международной организации законодательной метрологии (OIML), актами законодательства Европейского Союза по вопросам метрологии и документами Европейского сотрудничества по законодательной метрологии (WELMEC), а также разграничению регуляторных, наблюдательных (контрольных) и хозяйственных функций в сфере метрологии.

Реализация законопроекта позволит сузить сферу нормативного регулирования метрологической деятельности, а также расширить применение механизмов аккредитации для подтверждения компетенции субъектов, осуществляющих метрологическую деятельность.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2012 года Верховная Рада отклонила Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности».

Этот закон был принят парламентом 22 декабря 2011 года и позже ветирован Президентом Украины. Глава государства предложил этот закон отклонить.