В Раду внесен проект постановления о составе Набсовета Госзембанка

Народный депутат Александр Козуб (Партия регионов) предлагает сформировать состав Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Государственный земельный банк».

Об этом говорится в проекте постановления №11324, внесенном в парламент 12 октября 2012 года.

Депутат предлагает включить в состав Набсовета Григория Калетника, Алексея Плотникова, Игоря Прасолова, Дмитрия Притыку (все - Партия регионов) и Романа Ткача (НУНС).

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением №609 от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежит государству.

С 14 октября 2012 г. в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

9 октября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

Верховная Рада приняла этот закон 18 сентября 2012 года.