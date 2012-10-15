«АПК-Инвест» увеличил земельный банк на 40% - до 32 тыс. га

Один из крупнейших производителей свинины в Украине - компания «АПК-Инвест» увеличила площадь пахотных земель в Донецкой области на 40% - до 32 тыс. га. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на 3,5 тыс. га новых земель уже посеяна озимая пшеница. В полном объеме земли планируется использовать для посева ярового ячменя, сорго и подсолнечника весной 2013 года.

Отмечается, что увеличение площади пахотных земель позволит компании полностью обеспечить сырьем комбикормовый завод «АПК-Инвест».

Как сообщал УНИАН, компания «АПК-Инвест» планирует до 2015 года увеличить производство комбикормов до 200 тыс. тонн в год за счет инвестирования в развитие мощностей 300 млн грн. В 2011 году «АПК-Инвест» произвела 90 тыс. тонн комбикормовой продукции.

Справка УНИАН. ЧАО «АПК-Инвест» осуществляет полный замкнутый цикл производства охлажденной свинины - от выращивания зерновых и производства комбикормов до животноводства, мясопереработки и реализации готовой продукции. «АПК-Инвест» владеет производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах Донецкой области. Компания представлена продукцией ТМ «М’ясна весна» и «Колбаспищепром».