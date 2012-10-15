В Украине будет создан научный центр по испытаниям генно-модифицированных организмов

Кабмин уполномочил государственную организацию «Институт пищевой биотехнологии и геномики» Национальной академии наук Украины (НАНУ) проводить испытания генно-модифицированных организмов (ГМО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Отмечается, что ранее в Украине отсутствовала система научно-методологической координации лабораторий, которые исследуют продукцию с содержанием ГМО.

Научно-методологический центр на базе «Института пищевой биотехнологии и геномики» будет отвечать за тестирование и разработку методов выявления генно-модифицированных компонентов.

Согласно сообщению пресс-службы, «Институт пищевой биотехнологии и геномики» НАНУ является наиболее методологически и технически оснащенным учреждением для формирования нового исследовательского центра, а также имеет опыт разработки методов определения качественного и количественного содержания ГМ-компонентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов” (№ 11299).

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", которыми предлагается запретить оборот пищевых продуктов, которые содержат ГМО или получены с их использованием, до их государственной регистрации.

Также предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты, в соответствии с которыми на этикетке пищевого продукта должна указываться информация о наличии ГМО в том случае, если доля ГМО в пищевом продукте превышает 0,9%.