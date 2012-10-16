Испытания ГМО будет контролировать Институт пищевой биотехнологии и геномики

Кабинет министров наделил Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук ответственностью за испытания генетически модифицированных организмов. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 761-р от 10 октября.

Как сообщает пресс-службы Министерства образования и науки, институт будет заниматься анализом ГМО разработкой соответствующих молекулярно-биологических методов для их исследования.

Сотрудники института уже выполняли научно-технические проекты по разработке методов определения качественного и количественного содержания ГМО-компонентов, а также разработали государственный стандарт и технические регламенты по выявлению и определению ГМО в пищевых продуктах и кормах.

Как сообщалось, ранее Кабмин предложил Верховной Раде установить содержание зарегистрированных генетически модифицированных организмов в продуктах питания на уровне более 0,9% от общей массы в единице упаковки для их обязательной маркировки.

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует проверку Государственной инспекцией сельского хозяйства семян технических культур на наличие генетически модифицированных организмов.