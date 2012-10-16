В октябре Украина экспортирует более 2 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины в октябре текущего года превысит 2 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 16 октября, на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«За этот месяц, за октябрь, мы убеждены, экспорт (зерна - УНИАН) превысит 2 млн тонн», - сообщил Н.Присяжнюк.

Министр сообщил, что дальнейшие решения по поводу экспорта зерна будут приниматься министерством совместно с зернотрейдерами после посева озимых.

Он также отметил, что экспорт фуражного зерна, включая ячмень и кукурузу, ограничиваться не будет.

«Мы каждые 10 дней проводим совместные заседания с зернотрейдерами по изучению баланса экспорта. На сегодняшний день правительство никаких мер по ограничению не предусматривает», - сказал Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (июль 2012 г. – июнь 2013 г.), по состоянию на 15 октября, составил 6,636 млн тонн. В частности, экспорт пшеницы составил 3,35 млн тонн, в том числе продовольственной - 2,682 млн тонн. Поставки на внешние рынки ячменя составили 1,341 млн тонн, кукурузы - 1,853 млн тонн.

По информации Минагропрода, на 15 октября в Украине законтрактовано 11,05 тыс. тонн зерновых культур, в числе которых 5,329 тыс. тонн пшеницы, 1,972 тыс. тонн ячменя и 3,49 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.