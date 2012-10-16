Землю сельхозназначения будут продавать уже в следующем году, убежден Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко убежден, что продажа земель сельскохозяйственного назначения начнется уже со следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил во вторник во время брифинга.

«Подготовка к продаже земли стопроцентно начнется в 2013 году. Пусть не 1 января 2013 года, пусть в феврале, но однозначно начнется», - сказал вице-спикер.

Он напомнил, что Президент Украины уже подписал закон о Государственном земельном банке. Н.Томенко отметил, что сегодня очень много паев сдано в аренду хозяйствам, которые, в соответствии с подписанным законом, могут их передавать в залог Государственному земельному банку. «Те, кто сегодня сдал свои паи, могут их вообще лишиться из-за возможности их передачи в залог Государственному земельному банку», - сказал Н.Томенко.

Кроме того, добавил он, большинство в ВР сегодня намерено принять решение о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до того времени, пока не будет принят закон об обороте земель. В то же время, по убеждению вице-спикера, в ноябре большая часть депутатов, которые не пройдут в новый состав ВР, «захотят заработать» и проголосовать за принятие закона об обороте земель.

«Поэтому ключевым вопросом ноября-декабря в Верховной Раде будет старт земельной реформы», - заявил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, летом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина готова к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

2 октября 2012 года Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.