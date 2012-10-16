Украина может увеличить площадь посева озимых на 100 тыс. га - до 8,5 млн га

Украина может увеличить площадь посевов озимых зерновых культур до 8,5 млн га с 8,4 млн га в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Объем озимых мы по отношению к прошлому году, скорее всего, увеличим на 100 тыс. гектар», - сообщил министр.

Он также отметил, что озимые на сегодня находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Вместе с тем в некоторых южных регионах посевная кампания задерживается. По словам министра, посевную кампанию рекомендуется продлить на 10 дней.

Как сообщал УНИАН в Украине на 15 октября озимые зерновые посеяны на площади 7,2 млн га, что составляет 88% прогнозируемых площадей.

Ранее Минагропрод заявлял, что озимыми культурами под урожай 2013 года планируется засеять 9,1 млн га, в том числе озимыми зерновыми культурами - 8,1 млн га и озимым рапсом - 0,9 млн га.