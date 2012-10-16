Рада ратифицировала Протокол к Рамочной конвенции об охране и развитии Карпат
Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Протокола о постоянном управлении лесами к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат».
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 268 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В протоколе предусмотрено принятие мер по поддержанию или увеличению лесного покрова, а также обеспечению продуктивных функций лесов и их роли в развитии сельской местности.
Также предусмотрено содействие рациональному использованию древесины как экологического, безопасного и восстановительного материала, содействие постоянному использованию недревесных лесных продуктов.
Кроме того, предусмотрено улучшение сохранения и постоянного использования компонентов биологического многообразия лесов.