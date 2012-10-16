Украине необходимо легализировать использование генно-модифицированных семян - эксперт

В Украине необходимо разрешить использование в посевах генно-модифицированных семян, считает президент Американо-Украинского делового совета Морган Вильямс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время сессии III Украинского зернового конгресса.

«Индия, США, Канада, Бразилия, - весь мир производит генно-модифицированные семена. И если Украина не одобрит использование ГМ-семян в течении следующих 2-3 лет, она останется позади», - сказал М.Вильямс.

По его словам, в будущем «прокормить» мир без выращивания генно-модифицированных культур будет невозможно.

«Сотни миллионов людей ежедневно употребляют в пищу генно-модифицированную пищу, и их количество будет увеличиваться», - сообщил эксперт.

По его мнению, в Украине для начала необходимо провести научные исследования на предмет опасности ГМ-продукции для здоровья населения.

Как сообщал УНИАН, в Украине проверку семян на наличие генно-модифицированных компонентов будет осуществлять Госсельхозинспекция. По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, проверяться будут семена технических культур, в частности, сои, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника. На сегодняшний использование ГМ-семян в Украине запрещено.

На прошлой неделе Кабинет министров Украины принял распоряжение о создании научно-методологического центра по исследованию и испытанию ГМО на базе «Института пищевой биотехнологии и геномики» Национальной академии наук Украины.

Кроме того, Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов” (№ 11299), которым предлагается запретить оборот пищевых продуктов, которые содержат ГМО или получены с их использованием, до их государственной регистрации.

Также предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты, в соответствии с которыми на этикетке пищевого продукта должна указываться информация о наличии ГМО в том случае, если доля ГМО в пищевом продукте превышает 0,9%.