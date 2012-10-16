В Черкасской области зафиксирована гибель 240 свиней, АЧС не выявлена

Гибель 240 голов свиней зафиксирована 14 октября т.г. на предприятии «Агро плюс» в Черкасской области (Каменский район).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, гибель свиней вызвана сбоем термического оборудования.

Сообщается, что в ходе лабораторных исследований собранного патматериала свиней возбудитель африканской чумы свиней не обнаружен. Анализ провели Черкасская лаборатория ветмедицины и Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

«За свинопоголовьем хозяйства Государственная служба ветеринарной медицины установила постоянный надзор. С момента получения информации и в течение 15 октября новых случаев гибели свиней в хозяйстве не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Всего в хозяйстве ООО «Агро плюс» содержалось 1,68 тыс. свиней.

Как сообщал УНИАН, в конце июля т.г. в с. Камышеватка Приморского района Запорожской области было зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС).

В начале августа правительство выделило 483,322 тыс. грн для возмещения убытков за изъятых на убой свиней для ликвидации АЧС. Владельцы ликвидированного скота получили компенсацию в размере 285 тыс. грн. Для профилактики африканской чумы свиней на территории области и выкупа здорового поголовья на переработку было выделено 3,375 млн грн.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболевают, погибает.