Россия советует Украине оспорить "мясо-молочный" запрет в арбитраже СНГ

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рекомендуют украинским производителям оспаривать запрет на поставки мясо-молочной продукции в страны Таможенного союза через арбитраж зоны свободной торговли Содружества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на пресс-конференции в Москве.

«Что касается ограничений по линии ветеринарных и санитарных служб, то дело это обычное, какие-то предприятия закрываются, какие-то открываются. Например, я знаю, что введены ограничения в отношении немецкий предприятий… Важно то, что в договоре (о зоне свободной торговли в рамках СНГ) есть механизм как бороться с чрезмерными необоснованными ограничениями», - сказал А.Слепнев.

По его словам, если украинские производители считают такие ограничения несправедливыми, то они могут обратиться в арбитражный механизм, который должен вынести решение в течении 3 месяцев.

«Надеемся, что это будет быстрее, дешевле и эффективней, чем в Женеве в рамках ВТО», - сказал он.

А.Слепнев отметил, что сейчас украинские производители могут обкатать этот механизм, тогда контролирующие органы будут понимать, что их решение может быть исправлено.

Министр напомнил, что в соответствии с договором о зоне свободной торговли каждая страна должна в течение трех месяцев представить трех своих представителей, которые будут рассматривать споры. Он подчеркнул, что решение арбитража является обязательным для выполнения всеми сторонами.

Как сообщал УНИАН, 11 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина ожидает скорой отмены ограничений, введенных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в отношении мясной и молочной продукции ряда украинских предприятий с 4 октября текущего года.

Напомним, в результате инспекции украинской животноводческой продукции Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

Кроме того, с 15 октября Россия приостанавливает ввоз молочной продукции украинского производителя «Дубномолоко».

В то же время премьер-министр Украины Николай Азаров 9 октября заявил, что претензии России к украинским производителям сыра были обоснованными и качество продукции украинских аграриев, в том числе поставляемых в Россию сыров, иногда не соответствует стандартам и предъявляемым требованиям потребителей.