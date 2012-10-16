Рада намерена продлить мораторий на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины намерена продлить мораторий на продажу земель сельхозназначения до принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, за одобрение в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины» проголосовали 240 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции «БЮТ-Батькивщина» и КПУ.

Как отмечено в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, в проекте предлагается уточнить положение раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса в части, касающейся моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. В частности, завершение указанного моратория связывается не с конкретной датой, а с принятием закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения вместо закона о рынке земель, о котором идет речь в действующей редакции раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины.

Согласно законопроекту, до вступления в силу законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных товариществ.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат Иван Заец (фракция НУ-НС) отметил, что фракцией Партии регионов предложена «мошенническая схема» в вопросе моратория на продажу земли. По его словам, в данном законопроекте не предусмотрены ни время продления моратория, ни сроки принятия соответствующего законопроекта.

И.Заец отметил, что достаточно принять закон об обороте земель сельхозназначения, и «рынок земель, как горная река потопом поплывет».

В свою очередь заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко отметил, что провластные депутаты в парламенте считают, что в ВР «сидят дети, которые не понимают, что такое законодательная работа нынешнего парламента». Он отметил, что если до 1 января 2013 года «вы даете указание КМУ подготовить вместо закона о рынке земли закон об обороте земли, то тогда и проголосуете за месяц, как в ситуации с земельным банком закон, и тогда мораторий на землю завершится или 1 или 10 февраля 2013 года».

Фракции НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина» выступили категорически против принятия сегодня в первом чтении и в целом законопроекта «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины».

Как сообщал УНИАН, летом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина готова к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

2 октября 2012 года Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.