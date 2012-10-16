ВР назначила 5 членов набсовета Госзембанка

Верховная Рада приняла постановление «О назначении членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный земельный банк».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 236 депутатов при необходимых 226.

Согласно постановлению, членами наблюдательного совета ПАО «Государственный земельный банк» назначены Евгений Бердников, Эдуард Лозовский, Игорь Прийма, Виталий Саблук, Галина Янчук.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением №609 от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежит государству.

С 14 октября 2012 г. в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

9 октября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

Верховная Рада приняла этот закон 18 сентября 2012 года.