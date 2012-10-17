На среду в Украине объявлено штормовое предупреждение
09:21, 17 октября 2012Агро
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На среду, 17 октября, в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Укргидрометцентр, в среду в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с.
Ночью в Карпатах, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областях, утром и днем в Житомирской, Киевской и Черкасской областях пройдут сильные дожди.
В восточных областях и южной части будет туман, видимость 200-500 м.
17-19 октября в Крыму будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.
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