Украинские садоводы ищут новые плодовые ниши - эксперты

Украинские садоводы исследуют возможность развивать новые плодовые ниши, говорится в сообщении Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По оценкам экспертов УКАБ, все больше инвесторов просчитывают возможность закладки орехового, абрикосового, вишневого или персикового садов, дефицит которых наблюдается в Украине на протяжении 5 лет. Отмечается, что рынок яблок в Украине уже на стадии насыщения.

«Основными факторами, которые ограничивают выращивание данных культур (вишен, абрикос, персиков, орехов - УНИАН), являются низкие температуры в зимний период, резкие колебания температур весной, заморозки во время цветения, недостаток тепла, высокие температуры летом и дефицит атмосферных осадков в течение вегетации», - говорится в сообщении УКАБ.

Как подчеркивает эксперт плодоовощного рынка УКАБ Игорь Стрелюк, большая часть новых насаждений плодовых культур в Украине закладывается с использованием интенсивных технологий и коммерческих сортов.

По данным Государственной службы статистики, за последние 11 лет (2000-2011 гг.) в Украине было заложено 45,8 тыс. га новых насаждений плодовых культур. Из них 67% приходилось на семечковые культуры, около 27% - на косточковые и 6% - на орехоплодные культуры.