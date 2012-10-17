Мировое производство хлопка-волокна в этом МГ упадет на 7%, потребление - вырастет на 2%

Мировое производство хлопка-волокна в сезоне 2012/13 годов снизится на 7% - до 25,2 миллиона тонн, потребление вырастет на 2% - до 21,9 миллиона тонн, заявил Рей Батлер, управляющий директор агентства Cotton Outlook на международной конференции в рамках открывшейся в Ташкенте в среду Восьмой международной хлопковой ярмарки, передает ПРАЙМ.

"Мировое производство хлопка превысит спрос более значительно, чем ожидалось в прошлом месяце. Сокращение объема закупок со стороны Китая, крупнейшего мирового импортера, стало основной причиной для подобных прогнозов", - сказал Батлер.

По его оценке, излишки производства в маркетинговом году, который завершится 31 июля, могут составить порядка 3,3 миллиона тонн. Это выше ожидавшихся в августе 3,05 миллиона тонн. Тем не менее, разрыв сократится по сравнению с 5,29 миллиона тонн годом ранее. Частично это обусловлено снижением производства натурального волокна фермерами.

Индекс Cotton Outlook index A, отражающий цены на хлопок в ближайшие сроки поставок, снизилось со 122,75 цента за фунт (450 грамм) в сентябре прошлого года до уровня 73 центов за фунт год спустя и с тех пор колеблется на этом уровне. Падение в 2013 году может продолжиться и составить до 10%. Среднегодовая цена в 2013 году оценивается на уровне 70,5 центов за фунт.

По системе подсчетов международной хлопковой отрасли, хлопковый сезон продолжается с 1 августа каждого текущего года по 31 июля следующего года.