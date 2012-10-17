Мораторий на продажу земли будет снят при наличии законодательной базы – Госземагентство

Мораторий на покупку-продажу и изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель будет продолжен до момента принятия Верховной Радой Украины необходимых законодательных механизмов урегулирования оборота земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко.

«Мораторий продолжен не как обычно - на год, а до законодательного урегулирования вопросов земельных отношений. Это уже позволило снять политические спекуляции по поводу даты снятия моратория. Он будет снят, когда парламент уже следующего созыва примет те правила, по которым будет происходить оборот земель сельскохозяйственного назначения в нашей стране», - сказал С.Тимченко.

По его мнению, предложенный подход позволит без ограничений во времени сформировать приемлемые механизмы рыночных отношений без ежегодного ажиотажа вокруг даты снятия моратория. Кроме того, будут урегулированы разночтения в терминологиях, разработан механизм оборота земель сельскохозяйственного назначения и создана необходимая рыночная инфраструктура.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада Украины приняла за основу Закон Украины «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения), согласно которому был продлен мораторий на покупку-продажу земель сельхозназначения до принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.