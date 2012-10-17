В четверг дожди ожидаются только на востоке Украины

18 октября ночью на Левобережье, днем в восточных областях Украины и в Сумской области ожидаются небольшие дожди.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях 1-6° тепла, в Крыму и восточной части 10-14°, на остальной территории 6-11°, днем 13-18°, на юге до 22°.

В Киевской области в четверг ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киеве завтра ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 14-16°.