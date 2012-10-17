Уставный капитал Государственного земельного банка будет формировать Госземагентство

Государственное агентство земельных ресурсов Украины признано основным распорядителей государственных земель с целью формирования уставного капитала Государственного земельного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Госземагентства Сергей Тимченко.

«С 1 января 2013 года вступает в силу закон о размежевании земель коммунальной и государственной собственности. Госземагентство признано главным распорядителем государственных земель, но не для того, чтобы их раздать, а чтобы их инвентаризировать, консолидировать большие, инвестиционно привлекательные и удобные для агрообработки массивы и передать их в уставный фонд Государственного земельного банка», - сказал С.Тимченко.

По его словам, в этом и состоит основная задача Госземагентства в отношении сотрудничества с земельным банком.

Он также сообщил, что в Наблюдательный совет Земельного банка вошел заместитель главы Госземагентства Евгений Бердников.

Как сообщал ранее УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла постановление «О назначении членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Государственный земельный банк».

Согласно постановлению, членами Набсовета ПАО «Государственный земельный банк» назначены Евгений Бердников, Эдуард Лозовский, Игорь Прийма, Виталий Саблук, Галина Янчук.

Кабмин своим постановлением №609 от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежит государству.

С 14 октября 2012 г. в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».