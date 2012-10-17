Производитель алкоголя Nemiroff в течение двух лет направил на соцпроекты 19 млн грн

Один из крупнейших производителей алкогольной продукции компания Nemiroff в течение 2010-2011 годов направила на финансирование социальных проектов более 19 млн грн.

Об этом в ходе презентации нефинансового корпоративного отчета «Экосистема Nemiroff 2008-2011г.» сообщила директор компании по связям с общественностью Наталья Коновалова.

«За последние 2 года наши инвестиции в социальное развитие составили около 19 млн грн. В том числе это проекты на локальном уровне, региональном и национальном», - сообщила Н. Коновалова.

В числе названных инициатив — проект по реконструкции и модернизации спортивных залов в Украине «Строим спортивную Украину вместе», «Украинское кино в мире» - проект по представлению работ украинских режиссеров на международных кинофестивалях.

Как отметили участники презентации, Nemoroff в последние годы также усилил внимание к экологической составляющей корпоративной социальной ответственности, введя систему менеджмента окружающей среды (СМОС) в соответствии с требованиями ISO 14001:2004. Система предусматривает ведение экологически чистого производства, в том числе экономию природных и энергоресурсов, сокращение выбросов и вторичную переработку отходов.

По словам заместителя генерального директора Nemoroff Светланы Гладкой, на сегодняшний день производство компании на 95% является безотходным.

Отмечая сложность измерения экономического эффекта от корпоративной социальной ответственности, Н. Коновалова подчеркнула, что «основной эффект от внедрения КСО (КСО — корпоративная социальная ответственность - УНИАН) для развития бизнеса сегодня — это сохранение лидерской позиции в будущем».

Nemiroff впервые публикует нефинансовый отчет в сфере социальной ответственности и экологической безопасности в рамках участия в Глобальном договоре ООН, к которому компания присоединилась в 2008 году. По словам главы центра «Развитие КСО» Марины Сапрыкиной, за последние несколько лет нефинансовые отчеты в соответствии с Глобальным договором ООН подготовили около 40 украинских компаний.

Справка УНИАН. Компания Nemiroff – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 78 стран мира.

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Компания производит продукцию на 2 ликероводочных заводах в г.Немиров (Винницкая обл., Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В Беларуси Nemiroff разливает продукцию на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).