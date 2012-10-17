Кабмин снизил минимальные закупочные цены на сахар

Кабинет министров Украины снизил минимальные цены на сахар (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2012г. - август 2013г.) до 4083,33 грн/тонн с 4925,14 грн/тонн.

Об этом говорится в тексте постановления №945 от 17 октября, размещенного на правительственном портале.

В начале октября Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» обращалась к правительству с просьбой снизить минимальную закупочную цену на сахар в связи со снижением цен на внутреннем рынке.

По прогнозам Минагрода, оптово-отпускная цена на сахар может вырасти до 6,5 грн/кг во второй половине 2012/2013 маркетингового года из-за роста расходов производителей.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, урожай свеклы в этом году ожидается в объеме 15,7-16,2 млн тонн, из которых прогнозируется производство 1,8 млн тонн сахара.