Киевская кондитерская фабрика “Рошен” сменила гендиректора

Генеральным директором Киевской кондитерской фабрики “Рошен”, входящей в международную кондитерскую корпорацию Roshen, сроком на 1 год назначен Евгений Полтавцев. Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, решение о смене руководства было принято наблюдательным советом ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен» 3 октября текущего года.

Анатолий Крыжановский, занимавший должность гендиректора с 2010 года, решением набсовета назначен на должность члена дирекции сроком на 1 год.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", Киев).