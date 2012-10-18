Кабмин хочет расширить полномочия ГНС по контролю за спиртом

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ввести обязательный контроль за транспортировкой спирта силами сотрудников Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Соответствующий законопроект № 11363 от 17 октября 2012 г. зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, во время вывоза спирта с территории спиртзавода уполномоченный сотрудник ГНС на акцизном складе будет делать разрешающую пометку в товарно-транспортной накладной (со штампом и подписью), а во время выезда спиртовоза с акцизного склада – помечать показатели спидометра машины в контрольном журнале отгрузки спирта. В течение одного рабочего дня эти данные по факсу будут отправлены сотруднику ГНС по месту прибытия груза. Он, в свою очередь, должен провести аналогичные процедуры контроля по факту прибытия спиртовоза - проставить отметки в товарно-транспортной накладной, а также снять показатели спидометра машины с последующей их фиксацией в журнале.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, документ разработан с целью усовершенствования порядка начисления и уплаты акцизного налога, оговоренного распоряжением Кабинета Министров Украины № 304-р (от 23 мая 2012 г.), а также с целью усиления контроля за оборотом спирта и процедуры документального оформления операций ввоза/вывоза спирта и ликеро-водочных изделий с территорий акцизных складов. Кроме того, посредством законопроекта расширяются функции представителей ГНСУ на акцизных складах, что делает их работу в части обеспечения бюджетных поступлений по акцизному налогу болле эффективной.

Как сообщал УНИАН, в октябре руководители государственного предприятия «Укрспирт», уплатившие в казну дополнительно 25 млн грн налога на прибыль и сумму наложенных штрафных санкций, сумели избежать уголовного наказания за уклонение от уплаты налогов.

По данным ГНС, с начала года в Украине выявлено почти 500 преступлений в сфере производства и обращения спирта и алкоголя. Из незаконного обращения изъято более 150 тонн спирта, 600 тысяч бутылок фальсификата и около 700 тысяч поддельных марок акцизного сбора.