Производство курятины в Украине может вырасти на 4-5%

Производство курятины в Украине по итогам 2012 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 4-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в четверг сообщил журналистам председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

«В 2012 году будет увеличение мяса птицы на 4-5%, это где-то 50 тыс. тонн дополнительной продукции», - сообщил А.Бакуменко.

По его словам, производство яиц в Украине по итогам текущего года увеличится на 1,5-2%.

Кроме того, по оценкам эксперта, в 2012 г. Украина экспортирует около 70 тыс. тонн мяса птицы, что в 2,5 раза превышает экспорт предыдущего года. Экспорт яиц из Украины составит 650-700 млн шт. - на уровне прошлого года. При этом экспортный потенциал яиц оценивается в 1,5 млрд шт.

Как сообщил А.Бакуменко, максимальный прирост производства яиц в 2013 году составит 1-1,5%.

Напомним, «Союза птицеводов Украины» прогнозировал рост производства курятины в 2011 г. составит 3-4%.